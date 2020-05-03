Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
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Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:04

Sağlığının yerinde olmadığı yönünde söylentiler ortaya çıkan Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olmuş olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Kim'in katıldığı açılış töreninde kameralara yansıyan kolundaki iz ameliyat izi olabilir. Uzmanlar, "Bu yara izinin olduğu bölge damarlara stent takmak için oluşturulmuş olabilir" yorumunda bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un uzun süre ortalarda gözükmemesi üzerine öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Kim Jong Un ülkenin başkenti Pyongyang'da faaliyete geçen bir gübre fabrikasının açılışında ortaya çıktı. Açılışta yer alan Kim Jong-Un'un kolundaki iz dikkat çekti.

"İZLER , KALP AMELİYATI OLDUĞUNUN KANITI"

ABD'li NK News haber sitesi tıp uzmanlarına yorumlattığı görüntülerden yola çıkarak Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olmuş olabileceği iddiasını ortaya attı. NK News'e konuşan doktorlar bu izin Kim Jong'un kardiyovasküler bir operasyon geçirdiğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti

"STENT TAKMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞ OLABİLİR"

Açıklamalarda Kim'in sağ eline radial arter anevrizması uygulandığı belirtildi. Babası ve dedesinin kalp krizinden öldüğünü hatırlatan NK News isimli medya kuruluşuna konuşan doktorlar, "Sağ bileğindeki yara izi kalple ilgili bir operasyon geçirdiğini gösteriyor olabilir. Bu yara izinin olduğu bölge damarlara stent takmak için oluşturulmuş olabilir" ifadesini kullandı.

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki detay dikkat çekti

BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı. Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir

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