Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları...

Kabine toplantısı sonrası "hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor sorusu ile hafta sonu yasak var mı soruları yanıt aramaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar başladı. Milyonlarca vatandaşımızın tabii olması nedeniyle kısıtlamaların ne zaman, saat kaçta başlayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları...

Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu yasakları, Ramazan yasakları ve restoran, kafe çalışanlarına verilecek destekler ile esnafa verilecek destekler belli oldu.'Yerinde karar' döneminin ilk ayını geride bırakırken Kabine toplantısında koronavirüs ile kurallar yeniden şekillendi. Yeni kararlar bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki,Cumartesi yasak ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Cumartesi pazar kısıtlamalarının başlayacağı tarih ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izinuygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafeçalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500lira nakdi ödeme yapacağız."

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR NELER?

Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecek.

DÜŞÜK RİSKLİ, ORTA RİSKLİ ve YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

* Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

* Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

* Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

* Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

YENİ YASAKLARI 29 MART 2021

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izinuygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafeçalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500lira nakdi ödeme yapacağız."