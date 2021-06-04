Hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı (5-6 Haziran) İçişleri Bakanlığı genelgesinde saatleri bildirildi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi akşam başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak. Peki, Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ise pazar günleri sürdürülecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde belirli saatlere kadar, market, bakkal gibi yerler de açık olacak.İşte, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve hafta sonu yasak nasıl devam edecek sorusuna yönelik detaylı bilgiler

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu değişikliğe uğradı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini 21.00'dan 22.00'a çıkaran genelgede, yasağın devam edeceği saat 05.00 olarak belirlendi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cumartesi günü kaldırıldı. Pazar günü ise tam gün olarak belirlendi. Böylece Cumartesi pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı da genelge ile değişikliğe uğramış oldu.

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Kademeli normalleşme kapsamında bu haftadan itibaren cumartesi günleri kısıtlama olmayacak.

CUMARTESİ GÜNÜ NERELER AÇIK OLACAK?

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.