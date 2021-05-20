Hafta sonu yasak var mı?

Tam kapanma sonrası kısıtlamalarda değişikliğe gidildi. Vatandaşlar yeni kararlar sonrası hafta sonu yasak var mı merak etti. Peki, hafta sonu yasak var mı?

Ramazan bayramı sonuna kadar devam eden tam kapanmadan sonra kısıtlamalarda değişiklik yapıldı. Peki, hafta sonu yasak var mı? İşte, detaylar…

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.