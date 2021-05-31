Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?

Herkesin merakla beklediği kabine toplantısı bugün yapıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşmeye yönelik alınan kararları açıkladı. En çok merak edilen konulardan olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Herkesin merakla beklediği kabine toplantısı bugün yapıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşmeye yönelik alınan kararları açıkladı. En çok merak edilen konulardan olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Herkesin en çok merak ettiği konu hafta sonu yasaklarının kalkıp kalmadığıydı. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya yönelik açıklamada bulundu. Hafta sonuna yönelik alınan kararlara göre sadece Pazar gğnğ tam gün sokapa çıkma kısıtlaması olacak.

"Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak."

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.