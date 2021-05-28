Hafta sonu şehir dışına çıkmak yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, serbest mi?
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Hafta sonu şehir dışına çıkmak yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, serbest mi?

Hafta sonu şehir dışına çıkmak yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, serbest mi?
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Alınan yeni tedbirler sonrasında "Hafta sonu şehir dışına çıkmak yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, serbest mi?" Soruları merak ediliyor. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar hafta sonu özel araçla seyahat yasağının olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, özel araçla hafta sonu seyahat yasak mı? Özel araçla seyahatte HES kodu gerekli mi?

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasağından kimler muaf? Sorusu seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam kapanma süreciyle birlikte yasaklanan şehirler arası seyahat yasağı, kademeli normalleşme süresinde ise yeniden gevşetildi. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı saatleri nedir?

HAFTA SONU ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

? Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

? Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

? Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

? ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

? Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

? Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

? Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

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Hafta sonu şehir dışına çıkmak yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, serbest mi? - Haberler
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