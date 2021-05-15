Hafta sonu eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık?
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Hafta sonu eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık?

Hafta sonu eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık?
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Hafta sonu eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Koronavirüs tedbirleri sonrası "hafta sonu eczaneler açık mı, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaç kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Cumartesi ve Pazar eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında.. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri - Bayramın 1.Günü eczaneler açık mı?

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi..

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