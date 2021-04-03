Hafta sonu Ankara'da otobüsler çalışıyor mu?

Hafta sonu kısıtlamalarında toplu taşımanın durumu merak edilirken Hafta sonu metro açık mı konusu araştırıldı. Peki, Hafta sonu Ankara'da otobüsler çalışıyor mu?

Kabin toplantısı sonrası açıklanan kararlarda hafta sonu yasaklarının kapsamının genişlediği açıklanmıştı. Peki, hafta sonu Ankara'da otobüsler çalışıyor mu? İşte, detaylar…

HAFTA SONU ANKARA'DA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Akara EGO'dan duyuru:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla, 30 Mart 2021 tarih ve 2021/16 sayılı ANKARA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU (UHK) Kararı doğrultusunda, 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak, 3 Nisan 2021 Cumartesi, 4 Nisan 2021 Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğünce, Filo Takip Merkezi ve saha denetim sorumluları tarafından anlık olarak takip edilen yolcu yoğunluğu, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak olan "TÜRMOB Mali Müşavirlik ve Staja Giriş Sınavı" ve 4 Nisan 2021 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak olan "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)"na katılacak vatandaşlarımızın sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, mevcut hafta sonu çalışma programımıza ilave olarak EK-1B tabloda belirtildiği şekilde Cumartesi günü 9 hatta 11 adet servis,Pazar günü 18 hatta 79 adet ek servis planlaması yapılmıştır.

2 Nisan 2021 tarihi itibarıyla saat 21.00'de başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) çalışmayacaktır. Ankara Metrosu ve ANKARAY Raylı Sistem işletmelerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasında (2 Nisan 2021 Cuma saat 21.00'den, 5 Nisan 2021 Pazartesi saat 06.00'ya kadar) çalışmayacaktır. İşletmelerimizin 2 Nisan 2021 Cuma günü akşamı normal tarifeli servisleri 21.00'de sona erecektir. Ancak aktarma yapacak yolcularımızı mağdur etmemek için Ankara Metrosunda Koru İstasyonu'ndan 21.25, Kızılay İstasyonu'ndan her iki yöne 21.50, aynı şekilde ANKARAY'da da Kızılay İstasyonu'ndan her iki yöne 21.50'de son bir sefer yapılacaktır. Metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veren otobüs hatlarımızda ise metro ağlarının son sefer saatlerine uygun olacak şekilde servis planlaması yapılmıştır.

2 Nisan 2021 tarihi ile bu tarihten sonra uygulanacak kısıtlamalarda, EGO otobüsleri servis hareket saatleri (EK-1A), Raylı Sistem (Metro ve ANKARAY İşletmesi) hareket saatleri ve son sefer saatleri (EK-2) aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Ayrıca güncel otobüs hareket saatlerine ve güzergâhlara EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.