Hafta içi öğrencilere, hafta sonu halka açık 'millet bahçesi'

24.08.2019 15:35

İSTANBUL'daki Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'ne, TOKİ tarafından yapılacak olan 'Millet Bahçesi'nin proje detayları belli oldu. Hafta içi öğrencilere, hafta sonu ise halka açık olacak, 147 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde, 2 biyolojik gölet, bilim merkezi ve mescit de bulunacak. Millet Bahçesi'nin ihalesi 5 Eylül'de yapılacak.

Mart ayında gündeme gelen, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ne yapılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili ihale ilanı yayımlandı. TOKİ'nin 'Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' adı ile açtığı ihalede, proje 147 bin 430 metrekarelik alanı kapsıyor. İçinde daha önce hobi bahçelerinin de bulunduğu alanda, biri 200 metrekare, diğeri 175 metrekare olmak üzere iki biyolojik gölet olacak. Ayrıca, tuvalet ve lavaboların yanı sıra, Bilim Merkezi ile mescit yapılacak.

HAFTA SONU HALKA AÇIK

YTÜ öğrencilerinin tepkisi üzerine, projeyle ilgili Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, Millet Bahçesi'nin hafta içi üniversitedekiler tarafından kullanılacağı, hafta sonu ise halka açılacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, mezunlarımıza ve ailelerine hafta sonları bir program çerçevesinde Davutpaşa Millet Bahçesini tanıtmak, Tarihi Hamam, Otağ-ı Hümayun, Fil Ahırları, Osmanlı Koğuşu, Sancak Köşkü gibi tarihi mekanları gezmeleri ve yeni kurulacak Bilim Parkı'nda hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için rehberler eşliğinde özel turlar düzenlenecektir."

EN ÇOK ERGUVAN DİKİLECEK

Projede, kampüse İstanbul Boğazı'nın simgesi olan erguvan başta olmak üzere pek çok ağaç dikilecek. En çok dikilecek olan ağaç türünün 247 fidanla erguvan olduğu projede, ikinci sırada ise 166 fidanla karayemiş çiti, üçüncü sırada ise 143 fidanla mabet ağacı geliyor. 120 Kafkas ıhlamuru yanı sıra pek çok ağacın daha dikileceği bahçeye tek bir pavlonya ağacının dikilmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA