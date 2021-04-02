Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Nisan Perşembe gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!