Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Nisan Perşembe gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

Doya Doya Moda canlı izlemek için tıklayınız!

DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 NİSAN 2021 KİM ELENDİ?

Doya Doya Modanın All Star sezonunda en iyi yarışmacılar yarışıyor. Her hafta bir kişinin elendiği bu programda bu hafta elenen olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 NİSAN 2021 BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda All Star'ın 2 Nisan 2021 tarihli programında kolyeyi kazanan, birinci olan kişi Betül oldu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

-Özde Karacan

-Emel Başkan

-Birben Coşkun

-Rümeyse Buyuran

-Betül Böçkün

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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