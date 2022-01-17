Hafta boyunca TRT Müzik ekranlarında müzik ziyafeti yaşanacak

TRT Müzik, bu hafta izleyicilerine dopdolu bir müzik ziyafeti yaşatacak.

TRT Müzik iddialı yeni yapımları ve izleyicilerin beğenisini kazanan programlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Hafta boyunca sevilen yapımların yer alacağı müzik ekranında yeni programlar da izleyiciyle TRT Müzik'te buluşacak.

Ustadan müzik şöleni

Renkli, samimi, doğal insan, sahnesi ile gönüllere taht kuran usta yorumcu Mustafa Keser, TRT Müzik ekranından hayranlarına seslenecek. Mustafa Keser "Ustadan İstekler" adı ile ekranlara gelecek programda sevilen şarkılara ve türkülere yeniden hayat verecek, izleyicilerinin istek şarkılarını seslendirecek. "Ustadan İstekler", bu akşam saat 22.45'te canlı yayınla TRT Müzik'te.

Türk dünyası "Köprü"de buluşuyor

Türk dünyası ve gönül coğrafyasından örnekler sunarak müziğin birleştirici gücüyle evrensel gelişimine katkıda bulunan TRT Müzik'te, Kerkük'ten Azerbaycan'a köprülerin kurulacağı yepyeni bir program başlıyor. "Köprü" ismiyle ekranlara gelecek olan programda, TRT Ankara Radyosu sanatçısı Ahmet Tuzlu ile Kerkük türküleri, TRT Ankara Radyosu sanatçısı Senem Akdemir ile Azerbaycan türküleri can bulacak.

Yöresel sazlar ve neşeli ezgilerle yüreğimize dokunan Kerkük türküleri ve iki devlet tek millet olduğumuzu hatırlatan Azerbaycan ezgileri ile gönüllerimize seslenecek "Köprü" programı, yarın akşam saat 20.00'de TRT Müzik'te.

Eric Clapton konseri

TRT Müzik'te, Eric Clapton'ın Londra'da ki ünlü Royal Albert Hall'da verdiği ve hayranları açısından sanatçının unutulmaz konserleri arasına giren özel bir konseri yayınlanacak. Eric Clapton, "70. Doğum Günü Kutlaması" adı ile anılan bu konserinde klasik blues parçalarını ve kendi klasiklerini harmanlamıştı. Konser canlı olarak kaydedilip 2015 tarihli bir albüme dönüşmüştü. "Eric Clapton Konseri", 23 Ocak Pazar saat 14.15'te TRT Müzik'te.

Laterna'da sahne Çetin Altay'ın!

TRT Müzik ekranında müzikseverlerle buluşan "Laterna" Türkiye'nin sevilen oyuncularını müzik sahnesine davet etmeye devam ediyor. Meral Azizoğlu ve Hakan Güngör'ün sunduğu programa bu hafta başarılı oyuncu Çetin Altay konuk olacak. Program eşsiz bir müzik keyfine ve doyumsuz sohbetlere ev sahipliği yapacak. Meral Azizoğlu'nun sesi ve özgün yorumu ile konuklarına eşlik edeceği program Laterna, 23 Ocak Pazar saat 21.00'de TRT Müzik'te.

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