Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkı tam gaz devam ediyor. Sancaktutan, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

İkili, gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"İYİLEŞMEME YARDIM EDEN İNSANLA BİRLİKTEYİM"

Güzel oyuncu, "Aşk beni güçlendiriyor, iyi bir insan yapıyor. İyi ki beni ben olduğum için seven, bana saygı duyan, iyileşmeme yardım eden insanla birlikteyim. Sevginin iyileştirici gücü var" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜME GÜVENİYORUM"

Şu sıralar 'Son Yaz' dizisinde rol alan güzel oyuncu, "Kamera önüne ilk geçtiğinde hissettiğin en güçlü duygu neydi?" sorusuna ise, "Özüme olan güvenim. Hayatımda beni olduğum noktaya getiren, bana kendimi iyi hissettiren bir andı." yanıtını verdi. (Alem)

Kaynak: Snob Magazin