Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!

Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkı tam gaz devam ediyor. Sancaktutan, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

İkili, gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"İYİLEŞMEME YARDIM EDEN İNSANLA BİRLİKTEYİM"

Güzel oyuncu, "Aşk beni güçlendiriyor, iyi bir insan yapıyor. İyi ki beni ben olduğum için seven, bana saygı duyan, iyileşmeme yardım eden insanla birlikteyim. Sevginin iyileştirici gücü var" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜME GÜVENİYORUM"

Şu sıralar 'Son Yaz' dizisinde rol alan güzel oyuncu, "Kamera önüne ilk geçtiğinde hissettiğin en güçlü duygu neydi?" sorusuna ise, "Özüme olan güvenim. Hayatımda beni olduğum noktaya getiren, bana kendimi iyi hissettiren bir andı." yanıtını verdi. (Alem)

Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!
Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!
Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafsanur Sancaktutan'dan flaş Deniz Can Aktaş itirafı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:49:24. #1.13#

title