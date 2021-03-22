MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
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MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

22.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:29

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı. Kamyondaki molozlar, çevreye saçıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolunda meydana geldi. Selim İnanç (54), sürücüsü olduğu 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre sürüklenen kamyon, ağaca çarpıp, devrildi. Sürücü İnanç ile beraberinde bulunan Mustafa Çolak yaralandı. Kamyondaki molozlar ise etrafa saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
MUĞLA Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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