Hafriyat kamyonunun damperi evin üzerine devrildi

Selimiye Mahallesi Değirmen Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında bir firmanın iletişim alt yapısı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemesi, kamyonla bölgeye getirildi. Hafriyat kamyonu, çakılı boş arsaya boşaltırken damper sağ taraftaki müstakil evin çatısına devrildi. Duydukları gürültüyle büyük korku yaşayan aile panikle dışarı çıktı. Evin çatısında hasara yol açan kazada, yaralanan olmadı.