Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Kara (38) idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, Nurhak ilçesi girişinde önünde ilerleyen Savaş Cücük'ün kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise olay yerinde yaşamını yitirdi.