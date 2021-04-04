Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bir kişi yaralandı.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bir kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30'da Arnavutköy-Sultangazi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ceyhan yönetimindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan yolculardan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı. Yaralı Şükrü Talay'a ilk müdahale o esnada olay yerinden geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazayı görenlerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ve müdahalesini olay yerinde yaptığı Şükrü Talay Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 17:16:27. #1.15#
title