Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

12.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:07
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

Gaziantep'te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep'te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Beyzanur Deniz, 9'uncu sınıf öğrencisi iken eğitimine bir yıl ara verdi.

Kentteki Hoşgör Fatih Kız Kur'an Kursu'na yazılan Deniz, 8 ay gibi bir sürede hafızlık eğitimini tamamladı. Daha sonra fen lisesini derece ile bitiren Deniz, GAÜN Tıp Fakültesini kazandı.

Aynı şekilde ikiz kız kardeşler Elif ve Emine Deniz de 8'inci sınıfta bir yıl eğitimlerine ara verip aynı yıl içerisinde ablasının gittiği kursta hafızlık eğitimlerini tamamladı. Bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazanan ikiz kardeşler hem ailelerinin hem de ablalarının gururu oldu.

"Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu"

GAÜN Tıp Fakültesi Hastanesinde stajyer doktor olan Beyzanur Deniz, AA muhabirine, birçok akrabasının doktorluk yaptığını, bu mesleğin kendisinin de çocukluk hayali olduğunu belirtti.

Hafız olan anne ve babasının birçok öğrenci yetiştirdiğini, kendilerinin de hafız olmasını hayal ettiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu:

"9'ncu sınıftan sonra ara verdiğimde kimse inanamadı. Ailemin desteği ile hem bu dünya hem de ahiretim için 8 ayda hafız oldum. Daha sonra fen lisesine girdim ve dereceyle bitirdim. Hafızlık kursuna gittiğimde kimse benim tıp fakültesini kazanacağıma inanmıyordu. Hem hafız olmak hem de tıp fakültesini kazanmak ikisi de çok zor. İnsanlara hem hafız olunup hem de doktor olunabileceğini göstermek istedim. Doktorsun ve hafız da olabilirsin. Hafızsın, avukat ya da hakim de olabilirsin. Bundan sonra da kardeşlerime destek olacağım. Hafız her yerde olmalı diyorum. Kardeşlerim de benim yolumdan ilerliyor."

Küçükken doktor olmayı hayal ettiğini, hedefine de ulaştığını ifade eden Beyzanur Deniz, ikiz kardeşlerinin de kendi yolunda ilerleyerek hafızlığın ardından aynı fakülteyi kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Deniz, "Puanlarımız çok iyiydi. Başka üniversiteleri de kazanabilirdik. GAÜN'ün eğitimi iyi olduğundan dolayı Gaziantep'i tercih ettik. Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu. İnşallah farklı branşlarda görev alarak insanlığa hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Üç kardeş aynı fakültede eğitim alıyor

İkiz kardeşlerden Elif Deniz ise bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazandığını ve aynı zamanda hafızlık eğitimini tamamladıklarını belirterek, "Ablamın hafız olması da benim hafız olmamda etkileyici oldu. İmam hatip lisesinden mezun oldum. Hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi kazanılabileceğini göstermek istedim. Hedefime ulaşmış oldum. Ablam bize öncü oldu. 3 kardeş aynı fakültede öğrenim görüyoruz. Ablam bizlere destek oluyor. Güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Emine Deniz de imam hatip lisesinden mezun olanların illaki ilahiyat fakültesine yönelmesinin gerekmediğine işaret ederek, "Hafız olup başka alanlara da yönelinebileceğini göstermiş olduk." dedi.

Baba Mustafa Deniz, kızlarının hem hafız hem de tıp öğrencisi olmalarının gururu ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Deniz, "Çocuklarımın hafız olması için hep hayal kurdum. Çok şükür 3 kızım da hafız oldu. Ayrıca çocuklarım istedikleri bölümü de kazandı. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

İlgili Haberler

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Chevening Bursu'na layık bulundu
ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Chevening Bursu'na layık bulundu
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz İlker Aksum Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Burak Yılmaz Eddie Newton Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Erkek Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:10:38. #1.15#
title