Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar - Haberler
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Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Ercan - Güncel
Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

MERSİN'de, hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kentte silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen hafif ticari araç, kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.S. (50) ve G.Y. (58) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfeğin ele geçirildiği bildirildi.


Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ruhsatsız Silah, Tragger, Silah, Güncel, Haber

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