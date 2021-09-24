HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ali Gürten, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ali Gürten, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30'da Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı TOKİ yerleşkesi yanındaki yolda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 07 EDZ 56 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ali Gürten'e (63) çarptı. Aracın çarpması sonucu Gürten yaklaşık 15 metre savrularak asfalt zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Gürten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürten'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü K.Ö. ise İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Haberler
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