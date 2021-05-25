Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 2 ölü

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Alkan (25) ve yanındaki Selahattin Alkan (50) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Alkan (25) ve yanındaki Selahattin Alkan (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Akşehir- Konya yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Metin Alkan yönetimindeki 16 ADJ 024 plakalı hafif ticari araç, mola için akaryakıt istasyonuna giren Mustafa Çimen'in kullandığı 47 AZ 464 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Metin Alkan ve yanındaki Selahattin Alkan, yaşamını yitirdi. Mardin nüfusuna kayıtlı olan ölen 2 kişinin cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş