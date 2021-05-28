Hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 5 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın sitenin bahçesine düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın sitenin bahçesine düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Kemoterapi tedavisi görmek için hastaneye giden Recep Ürküt yönetimindeki 54 ZU 885 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki sitenin bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekibince çıkarıldı. Yaralanan sürücü Recep Ürküt (66), Ömer Bera Ürküt (4), Ayşe Reyyan Ürküt (13) ve Zehra Ürküt (33) ile ismi öğrenilemeyen kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.Sitede oturan Enes Şimşek, sesi duyup dışarı çıktıklarını belirterek, "Sürücünün başı dönmüş buraya uçmuşlar. Verilmiş sadakaları varmış, kimse hayatını kaybetmedi" dedi.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan Oktar