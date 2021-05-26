Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Kadriye Gülsoy - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Gürün karayolu Gökçeyazı mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kuş (47) yönetimindeki 64 DS 699 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki Abdurrahman (11), Emine (48) ve Büşranur Kuş (13) ile Şükran Fidan (19) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan Emine ve Abdurrahman Kuş, ilk müdahaleleri sonrası Sivas kent merkezine sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadriye Gülsoy

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