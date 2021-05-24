Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kaza yeri Acil sağlık ekibinin müdahalesi Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç Motosikletin olay yerinden kaldırılması Yaralı Erol Yıldırım'ın sevk edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza yeri
Acil sağlık ekibinin müdahalesi
Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç
Motosikletin olay yerinden kaldırılması
Yaralı Erol Yıldırım'ın sevk edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak