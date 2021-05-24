Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
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Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yeri Acil sağlık ekibinin müdahalesi Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç Motosikletin olay yerinden kaldırılması Yaralı Erol Yıldırım'ın sevk edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza yeri

Acil sağlık ekibinin müdahalesi

Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç

Motosikletin olay yerinden kaldırılması

Yaralı Erol Yıldırım'ın sevk edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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Kula'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
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