Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü



KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde, kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 04.00 sıralarında Kulu - Konya karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden Yakup K.'nin kullandığı 42 R 9553 plakalı kamyona sol tarafından çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Ömer Faruk Gür (21), Hacı İbrahim Orhan ve Halil İbrahim Çöpler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.