Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Muzaffer Koşan - Güncel
 - Güncelleme:
Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Çağlayan, Erzincan, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title