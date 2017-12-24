Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde seyir halinde olan Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı, ardından refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Acar ve yolcu koltuğunda oturan Ramazan İnce yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralıyı olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Ramazan İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sürücü Acar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ