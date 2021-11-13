Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde bomba gelişme

Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise, 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

EVLİLİK VE ÇOCUK SİNYALİ

Mehmet Dinçerler'in bu yorumu sonrası sosyal medyada, "Dinçerler, Hadise'ye evlilik teklifinde bulunmuş resmen" ve "Evlenir evlenmez kesin çocuk yapar bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Geçen ay bir mekanda sahne alan Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi anne oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, bir çocuk sahibi olmayı çok isterim" demişti.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.