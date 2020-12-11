Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi bitti mi?
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Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi bitti mi?

11.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:10
Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi bitti mi?

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın uzun süredir devam eden birliktelikleri hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkıyordu. İlişkilerini sessiz sedasız uzakta yaşayan çiftten ise hiçbir cevap gelmiyordu. Ünlü şarkıcı Hadise uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki Hadise sevgilisinden ayrıldı mı?

Uzun yıllardır aşkı arayan ve her fırsatta bunu dile getiren Hadise sonunda aradığı aşkı bulmuş gibiydi. Uzun süredir Birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile herkesten uzak bir ilişki yaşayan Hadise hiçbir açıklama yapmıyordu. Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı için uzun zamandır medyada ayrılık haberleri dolanıyordu. Ne sosyal medyada ne de magazinlere hiçbir açıklamaya yapmayan çiftten ilk hamle geldi.

Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi bitti mi?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

İlişkileri hakkında çıkan haberlere sessiz kalan çiftten ilk haber bugün geldi. Ünlü şarkıcı Hadise kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı sorularına cevap oldu. Hadise Instagram üzerinden Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını duyurdu.

Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi bitti mi?

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor.. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim.. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun... Kendinize iyi bakın... Hadise."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:09:50. #1.14#
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