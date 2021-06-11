Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı!
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Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı!

Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Yıldırım'a olan aşkını sık sık sosyal medyadan haykıran ünlü şarkıcı, sevgilisi koluna kazıttı.

Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.

SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ ALDI

Yıldırım ile nikah masasına oturacağı söylenen ünlü şarkıcı, önceki gün 'Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı' ödülü kazandı.

Ödülü ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin Kaan Yıldırım'ı bileğine kazıttığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının "h&k" şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı!

Kaynak: Snob Magazin

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