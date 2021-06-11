Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Yıldırım'a olan aşkını sık sık sosyal medyadan haykıran ünlü şarkıcı, sevgilisi koluna kazıttı.