Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı

O Ses Türkiye'nin yılbaşı öze bölümünde jüri üyesi olan Hadise, kombinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Siyah bir elbise giyen ve birbirinden şık takılar takan Hadise, yaklaşık 592 bin TL harcadı.

Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Hadise, yarışmanın yılbaşı özel bölümünde de yer alacak. Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hadise, bu yıl simsiyah bir kombin yaptı.

TAKILARIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz yılki O Ses Türkiye çekimlerinde iddialı bir kırmızı elbise giyen şarkıcı 2021 için siyah dantelli bir elbise tercih etti. Şarkıcı siyah elbisesi için 43 bin TL ödedi. Lüks takılarıyla adından söz ettiren Hadise'nin bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL yüzüğü ise 95 bin TL civarında.

Şarkıcı toplamda kombini için yaklaşık 592 bin TL harcadı.