Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Hadise, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için mahkemeye başvurdu. Ancak şarkıcının talebi reddedildi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta 11 yıllık eşi Rezza Zarrab ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcı boşanma dilekçesinde eşinin kendisinin de tanıdığı kadınlarla ilişkisi olduğunu belirtmesi ortalığı karıştırdı. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin Hadise olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakkında yasak aşk iddiaları çıkan Hadise ise haberleri kesin bir dille yalanlayarak dava açacağını belirtti. Reza Zarrab ile hakkında çıkan yasak aşk haberlerinden rahatsız olan Hadise, bunun ardından harekete geçti.

MAHKEMEDEN HADİSE'YE RET

Sabah'ta yer alan habere göre, Hadise çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellemesini talep etti. Hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek şarkıcının talebini reddetti.