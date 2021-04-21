Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi
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Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Hadise, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için mahkemeye başvurdu. Ancak şarkıcının talebi reddedildi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta 11 yıllık eşi Rezza Zarrab ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcı boşanma dilekçesinde eşinin kendisinin de tanıdığı kadınlarla ilişkisi olduğunu belirtmesi ortalığı karıştırdı. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin Hadise olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakkında yasak aşk iddiaları çıkan Hadise ise haberleri kesin bir dille yalanlayarak dava açacağını belirtti. Reza Zarrab ile hakkında çıkan yasak aşk haberlerinden rahatsız olan Hadise, bunun ardından harekete geçti.

MAHKEMEDEN HADİSE'YE RET

Sabah'ta yer alan habere göre, Hadise çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellemesini talep etti. Hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek şarkıcının talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürülmüştü.

Konu hakkında açıklama yapan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Ecem Altan
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