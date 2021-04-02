Hadise-Kaan Yıldırım cephesinde sürpriz gelişme

İlişkilerine bir şans daha veren Hadise ve Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aynı eve taşınma hazırlıklarına başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, somut bir adım daha attı. Yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım, Kaan Yıldırım'a ait olan Beykoz Konakları'ndaki evin kiracısını arayarak kontratı yenilemeyeceklerini söyledi, "Oğlum evleniyor, eve o taşınacak" dedi.
Kaynak: Snob Magazin