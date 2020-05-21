Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Şarkıcı Hadise, 6 aylık hamile olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce paylaşım yapan Hadise, "Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden, yazık!" dedi.

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara sosyal medya hesabından "Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden, yazık!" paylaşımını yaparak tepki gösterdi.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

6 aylık hamile olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında makyajsız görüntüsü ile dikkat çekmiş ve yayına katılanlar ünlü modelin estetik yaptırdığını iddia etmişti. Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

HADİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yapan Hadise, "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!" ifadelerini kullandı.