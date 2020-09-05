Hadise dünya listelerinde Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi.

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise dinleyicilerine teşekkür etti: "Klibimiz Tu¨rkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, I·talya, Belc¸ika ve birc¸ok u¨lkede ilk sıralardan listelere giren klip ve s¸arkımıza go¨sterdigˆiniz ilgi ic¸in tes¸ekku¨r ederim."

Kaynak: Hürriyet