Hadise dünya listelerinde
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Hadise dünya listelerinde

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi.

Hadise dünya listelerinde
05.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:32

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise dinleyicilerine teşekkür etti: "Klibimiz Tu¨rkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, I·talya, Belc¸ika ve birc¸ok u¨lkede ilk sıralardan listelere giren klip ve s¸arkımıza go¨sterdigˆiniz ilgi ic¸in tes¸ekku¨r ederim."

Kaynak: Hürriyet

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