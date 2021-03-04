Hadim'de koronavirüs denetimi

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da katıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da katıldı.

Halk pazarı, market, berber, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Gilan ve Başkan Hadimioğlu, tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

Denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili