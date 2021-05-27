Hadim'de kiraz alım merkezine ek bina yapımı başladı
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Hadim'de kiraz alım merkezine ek bina yapımı başladı

Hadim'de kiraz alım merkezine ek bina yapımı başladı
Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesinde hizmet veren kiraz alım merkezine ek olarak 7 adet dükkan yapımına başlandı.

Konya'nın Hadim ilçesinde hizmet veren kiraz alım merkezine ek olarak 7 adet dükkan yapımına başlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, kiraz alım merkezini üretici ve tüccarların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlediklerini söyledi.

Belediye olarak üreticilere her zaman destek verdiklerini belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemize Türkiye'de örnek sayılabilecek bir tesis kazandırdık. Tüccarlar kiraz alımını eskiden cadde girişleri, ana arterler ve sokak aralarında gerçekleştiriyordu. Bu durum hem tüccarlar, hem üreticiler hem de trafik ve çevre halkı tarafından büyük sorun teşkil etmekteydi. Bu sorunu ilçe girişine yaptığımız kiraz alım tesisi ile gidermiş olduk. Böylece tüccarlar tırlarını rahatlıkla getirip yükleme yapabiliyor. Üreticiler de açık artırma usulü ile mahsulünü daha yüksek fiyattan pazarlayabiliyor. Ancak ilçemizde kirazcılığın gelişmesi, üretimin artması ve tüccarların rağbet göstermesi sonucu tesise ek bina yapılması ihtiyaç haline geldi. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bugün 7 adet dükkanın yapımına başladık. İnşallah sezona yetişmesi için çaba sarfedeceğiz. Yeni dükkanların memleketimize, üreticilerimize ve tüccarlarımıza hayırlı olmasını diler, vermiş olduğu desteklerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Uğur İbrahim Altay beye özellikle teşekkür ederim."

Hadim'de kiraz alım merkezine ek bina yapımı başladı
Hadim'de kiraz alım merkezine ek bina yapımı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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