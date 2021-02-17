Hadim'de kar yağışı
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Hadim'de kar yağışı

17.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:34
Hadim'de kar yağışı

Konya'nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Hadim'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının termometrelerde eksi 5 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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