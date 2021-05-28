Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor
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Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışmalara başlandı.

Konya'nın Hadim ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışmalara başlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye şehirleşme ve alt yapı bakımından önemli bir yatırımı daha kazandırdıklarını söyledi.

Çalışma yürütülen güzergahta incelemelerde bulunan Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Girişimlerimiz neticesinde MEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları başladı. Bu kapsamda Aşağıhadim, Taşpınar ve Armağanlar mahallelerinde çalışmalar yapılacak. Projeye göre ilk etapta yeni sanayi sitesinden başlanacak ve Hükümet Meydanı, çarşı içi, Orman İşletme Şefliği, Hz. Hadimi Türbesi ve kiraz alım tesislerine kadar tüm elektrik hatları yer altına alınmış olacak. Bu sayede ilçemiz görüntü kirliliğinden arındırılarak daha temiz bir cadde ve sokaklara kavuşacağız. Desteklerinden dolayı milletvekillerimiz Ziya Altunyaldız ile Ahmet Sorgun'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'a teşekkür ediyorum."

İncelemelerde AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve MEDAŞ Hadim İşletme Şefi Hasan Hüseyin Süner de bulundu.

Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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