Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!

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HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN ÖZETİ

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır...

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Taner Baltacı

Oyuncular: Büşra Pekin, Murat Boz, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Murat Emre Kaman, Emrah Kaman