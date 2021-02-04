Hadi İnşallah filmi! Hadi İnşallah konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve kadrosu!

Komedi türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Hadi İnşallah filmi yönetmenliğini Ali Taner Baltacı yaptı. Senaristliğini ise Emrah Kaman ve Murat Emre Kaman üstlendi. Başrollerini Murat Boz ve Büşra Pekin'in paylaştığı Hadi İnşallah filmi! Hadi İnşallah konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

HADİ İNŞALLAH FİLMİ! HADİ İNŞALLAH KONUSU NEDİR?

2014 yapımı Hadi inşallah filmi PuCCa mahlaslı yazarın kitabından esinlenerek senaryo haline getirildi. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılarak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımda pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! 'Pekmez' lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibi vardır.

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI VE KADROSU!

Başrollerini Büşra Pekin ve Murat Boz'un oynadığı Hadi İnşallah filminin oyuncuları ve kadrosunda, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş, Hülya Gülşen Irmak, Cezmi Baskın ve İdil Dizdar yer alıyor.