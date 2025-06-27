Hadi Hayırlısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hadi Hayırlısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hadi Hayırlısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hadi Hayırlısı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hadi Hayırlısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hadi Hayırlısı konusu, özeti ve Hadi Hayırlısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hadi Hayırlısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hadi Hayırlısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hadi Hayırlısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi Hayırlısı konusu nedir, Hadi Hayırlısı oyuncuları kimler ve Hadi Hayırlısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ HAYIRLISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi'ye ait bir define haritasının, yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınmasıyla başlıyor. Istakoz'un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri'nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...

HADİ HAYIRLISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cengiz Küçükayvaz,

Davut Bekri,

Hakan Bilgin,

Bülent Çolak

Turgay Tanülkü,

Çetin Altay,

Onur Şan,

Serap Çetintürk

HADİ HAYIRLISI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filminin çekimlerinin büyük kısmının İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde çekildiği biliniyor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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