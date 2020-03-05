Hadi Gidelim Filmi
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Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç Elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?
Yönetmen: Dan Scanlon
Senaryo: Dan Scanlon
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Onward
Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com