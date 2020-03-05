Hadi Gidelim Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç Elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?

Yönetmen: Dan Scanlon

Senaryo: Dan Scanlon

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Onward

Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com