Hacze giden avukatın başına silah dayadı, ifadesinde 'hatırlamıyorum' dedi (2)

TUTUKLANDIİzmir'de, haciz işlemi için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu başına silah dayayıp darbederek ölümle tehdit eden Haci Halil Aydın, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahlı tehdit', 'Cebir', 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'...