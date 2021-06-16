Hacze giden avukatın başına silah dayadı, ifadesinde 'hatırlamıyorum' dedi (2)
TUTUKLANDIİzmir'de, haciz işlemi için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu başına silah dayayıp darbederek ölümle tehdit eden Haci Halil Aydın, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahlı tehdit', 'Cebir', 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'...
TUTUKLANDI
İzmir'de, haciz işlemi için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu başına silah dayayıp darbederek ölümle tehdit eden Haci Halil Aydın, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahlı tehdit', 'Cebir', 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can