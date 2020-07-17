Hacıpaşa mahallesi mezarlık yolu asfaltlanacak Hatay'ın 15 ilçesinde daha güvenli ve modern ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yıpranan yollarda yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınözü Hacıpaşa Mahallesi mezarlık yolunda beton asfalt öncesi pmt serim çalışmalarına başladı. Ekipler, pmt serim çalışmalarının tamamlanması ile beton asfalt çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, ulaşım kolaylığı ve güvenliği için çalışmalarına il genelinde devam ettiklerini açıkladı. Kaynak: Bültenler