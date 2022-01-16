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Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan okul kantinlerinin zabıta ekiplerince düzenli bir şekilde denetlendiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan okul kantinlerinin zabıta ekiplerince düzenli bir şekilde denetlendiğini söyledi. Özdoğan, ilçede gerekli tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Öğrencilerimizin eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmesi için Zabıta Müdürlüğümüzce ihtiyaçlarını karşıladıkları okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimizi geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda zabıta ekiplerimiz, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, fiyat denetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetimlerini sürdürüyor."

Özdoğan denetimleri zabıta ekiplerinin düzenli bir şekilde sürdüreceğini belirtti. - KAYSERİ

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan okul kantinlerinin zabıta ekiplerince düzenli bir şekilde denetlendiğini söyledi.

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