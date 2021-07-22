Hacılar, veda tavafı yaptı
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Hacılar, veda tavafı yaptı

Hacılar, veda tavafı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'de veda tavafı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'de veda tavafı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, haccın farzlarını yerine getirdi. Mina'daki Cemarat bölgesinde şeytan taşlamasını tamamlayan hacılar, Kabe'de veda tavafı yaptı. Hacılar, Covid-19'a karşı sıkı önlemler altında tavaflarını gerçekleştirdi.

Öte yandan, Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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