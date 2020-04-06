Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir - Haberler
Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel

Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir

Her yıl 16 Ağustos tarihinde düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri bu yıl korona virüs salgınından dolayı yapılama durumu ile karşı karşıya kaldı.

06.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:38
Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir

Her yıl 16 Ağustos tarihinde düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri bu yıl korona virüs salgınından dolayı yapılama durumu ile karşı karşıya kaldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde her yıl 16 ağustos tarihinde başlayıp 3 gün boyunca devam eden Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri korona virüs salgınında dolayı yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin yapılıp yapılmayacağının netlik kazanmadığını ifade ederken gerekirse bu yıl programı iptal edip 2021 yılında yapacağız dedi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan korona virüs salgınından dolayı şuanda bizde tam bu konuda bilgi sahibi değiliz. Normalde her yıl 16,17 ve 18 ağustos tarihlerinde Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerini yapıyorduk. Şimdiden törende yapacağımız etkinlikleri programlama başlıyorduk. Maalesef bu salgından dolayı komitemizi de kurmadık. Beklemedeyiz. Ülkemizde yaşanan sıkıntının atlatılması aşamasında Haziran veya Temmuz gibi atlatabilirsek Ağustos konusunda bir planlama yapacağız. Ama bu süreç uzarsa belki 2020 yılında bir erteleme yapacağız veya yapmayacağız. 2021 yılına odaklanacağız. Ama şahsi fikrim bunu komitede ki arkadaşlarla da paylaşacağız. Herhangi bir tarih değişikliğine sıcak bakmıyorum. Yapabileceksek her yıl ki tarih olan 16 Ağustos tarihinde yapamayacaksak bir sene erteleme niyetindeyiz" dedi.

"Gerekirse sembolik olarak anma töreni yapmak isterim"

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri konusunda henüz komite bile oluşturulmadığını ifade ederken ülke şartları Ağustos ayında müsait olursa etkinliği yapmak istiyoruz. Ancak ülke şartları müsait olmazsa etkinliğimizi gelecek yıla göre planlama yaparız dedi. Altıok, "Korona virüs salgınının ani gelişmesinden dolayı şu anda bizlerle birlikte iş birliği yapan belediye ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde değiliz. Biz ilk seçildiğimiz günden beri alacağımız kararları toplumun tüm katmanlarıyla ortak akılla alacağız. Tabi ki onlarla da görüşeceğiz. Gerek Alevi Bektaşi dernekleri ile gerek belediyelerimiz ile gerek komite üyelerimiz ile gerekirse Hacıbektaş halkı ile çok geniş kapsamlı toplantımızı yapacağız. Onlarla birlikte ortak bir karar alacağız. Benim görüşüm sembolikte olsa yine 16 Ağustos tarihinde etkinlikleri yapmak eğer ülke şartları müsait değilse bu salgından dolayı iptal olursa bu sene yapmamak. İleri bir tarihe ertelemeye sıcak bakmıyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Ebru Polat Pınar Deniz
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:36:33. #1.14#
title