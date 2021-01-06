Hacı Bektaş Veli Yılı kimdir, eserleri nelerdir? UNESCO, 2021 yılını 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan etti! Hacı Bektaş Veli hayatı ve biyografisi nedir?

Hacı Bektaş Veli Yılı kimdir, eserleri nelerdir? UNESCO, 2021 yılını resmen 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan etti! Hacı Bektaş Veli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR?

Hacı Bektâş-ı Velî ( Haci Bektaş-ı Vali; d. 1209, Nişabur - ö. 1271, Nevşehir); Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofudur.

Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani'nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu'daki en fa'al uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını "Horasan Erenleri" olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu'sunda yaygınlaşmış olan Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî/ Haydarî şeyhi, islam mutasavvıfı.

Lokman Parende'den ilk eğitimi almış ve Hoca Ahmed Yesevî (1103-1165)'nin öğretilerini takip etmişti. Bundan dolayı Yesevi'nin halifesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi. Hacı Bektâş-ı Velî kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilâtı" ile, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük'te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektâş-ı Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN KİMLİĞİ

Meşhur Velâyet-Nâme onu Şiîliğin unvan mezhebini taşıyan Câ'fer-i Sâdık'tan Beyazid Bistâmî'nin getirdiği hırkayı giymiş olan "Lokman Perende" vasıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî'ye bağlar. Velâyet-Nâme üzerinde uzmanlaşmış yazarların naklettiklerine göre Hacı Bektâş'ın tarikât silsilesi önce Kutb'ûd-Dîn Haydar'a, ondan da Lokman Serahsî'ye, ve oradan da Şücâ'ed-Dîn Ebû'l Bekâ Baba İlyas el-Horasanî vasıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî'ye bağlanmaktadır. Âşık Paşa tarihinde ise "Hacı Bektâş" Horasan'dan "Menteş" adındaki kardeşiyle beraber Sivas'a gelerek Baba İlyas Horasanî'ye mürid oldular. Bu intisaptan sonra Hacı Bektâş önce Kayseri'ye oradan da Kırşehri'ne geldi, sonra da Karacahöyüğe yerleşti. Buna göre Hoca Ahmed Yesevî müridlerinden olduğuna dâir rivayetin doğru olmadığı anlaşılıyor.

HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN YAŞADIĞI DEVİR VE ŞAHSİYETİ

Tezkire-i Eflâkî'ye göre "Hacı Bektâş" Rûm'da "Baba Resûl" derler bir Erin halifesiydi. Bektâş o yüzyılda mesnevîleri ve gazelleriyle bütün tasavvuf âleminde saygıyla anılan Mevlânâ Celâl'ed-Dîn-i Rûmî'ye bazı sualler sormak için müridi Baba İshâk Kefersudî'yi Konya'ya gönderdi. Şeyh İshâk Konya'da Mevlânâ'nın yanına vardığında onu zikr'üs-semâ'yla meşgul buldu. Mevlânâ ise keşf ve kerâmet yoluyla sorulara önceden vâkıf olduğundan daha Şeyh İshâk'ın sorularını sormasına fırsat tanımadan bir dörtlük şeklinde başka sorular yöneltmek suretiyle yanıt verdi. Şeyh İshâk kendisini, sualin ve mısraların zamirinde yatan amacın yanıtını almış addetmek suretiyle geri dönerek keyfiyeti Hacı Bektâş'a nakletti. Sultan Âlâ'ed-Dîn Key-Kûbâd-ı Evvel'ın oğlu Gıyas'ed-Dîn Key-Hüsrev-i Sâni devrinde yaşadığı anlaşılan Hacı Bektâş'ın Anadolu'da nüfuz sâhibi Şiî dâîlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklu Sultanları arasındaysa Süleyman'dan başka Şiî olan bilinmemektedir. Bir başka rivayete göre ise bu "Şiîlik Hareketleri" Hacı Bektâş'ın şahsiyetinde değil de ona tâbi olanlara mahsustu. Şekayık'a göre Hacı Bektâş'ın Şeyh İshâk gibi diğer müridleri arasında da "Melâhide-i Bâtıniyye" i'tikadını paylaşan pek çok dervişler mevcuttu.

AHİ EVRAN VE HACI BEKTAŞİ VELİ

Âhiler'in reisi olan ve Kırşehir'de yaşayan Ahi Evran'nın Hacı Bektâş Veli ile de dostlukları vardı. Sivas'taki Âhiler çok geniş bir teşkilâta sahip oldukları gibi Babâîler ile de sıkı münasebetlerde bulunuyorlardı. Bayburt'taki Âhiler'in başkanlığına ise "Âhi Emîr Ahmed Bayburdî" getirilmişti. Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş Velî adlı eser Hacı Bektâş-ı Velî'nin sık sık Kırşehir'e ziyaretlerini ve Ahi Evran'la yaptığı sohbetlerini anlatmaktadır.

YETİŞTİRDİĞİ HALİFELER

Hacı Bektâş Horasan'dan Anadolu'ya göç ettikten sonra Suluca Karahüyük'te otuz altı sene "Horasan Melametîliği kökenli On İki İmamcı Tasavvufî–Bâtınî İslâm" i'tikadını neşriyât ile meşgul oldu ve bu süre zarfında aralarında Cemâl Seyyid, Sarı İsmâil, Kolu açık Hâcim Sultan, Baba Resul, Birap Sultan, Recep Seyyid Sarı Kadı, Ali Baba, Burak Baba, Yahya Paşa, Sultan Bahâ'ed-Dîn, Atlaspuş, ve Dost Hüda Hazreti Sâmet gibi meşhurların da bulunduğu tam otuz altı bin halife yetiştirdi. Ölümünün yaklaştığını hisseder hissetmez her birini bir memlekete yolladı. Bunların bazılarının hâllerini Velâyet-Nâme anlatmaktadır.

Hacı Bektâş'ın Horasan Melametîliği kökenli Bâtınîliğin Anadolu'daki neşri fa'aliyetleri tartışmasız hâyrete şâyan olmakla beraber bu meyândaki teşkilatlanmanın ana merkezinde Şücâ'ed-Dîn Ebû'l Bekâ Baba İlyas el-Horasanî bulunmaktaydı. Eflâkî'nin Baba Resul'ü Hacı Bektâş'ın şeyhi olarak göstermesine karşın Velâyet-Nâme tersini iddia etmektedir. Burak Baba'nın da Tokatlı olduğuna dair söylenti ile Hoylu olduğuna dâir ihtilâf da aynen buna benzemektedir. Velâyet-Nâme'nin nakilleri, Milâdî 1271 tarininde vefât ettiği bilinen Hacı Bektâş'ı Orhan Gazi devrinde sağ olarak göstermek gibi daha birçok yönden tenkit edilmeye açık kalan çelişkileri ihtivâ etmektedir.

Hacı Bektâş'ın yaşadığı devirde Anadolu'da faaliyet gösteren Bâtınîler

Anadolu'da Alevî, Bektâşî, Kızılbaş, Dazalak, Hurûfî, Rum abdalları, Kalenderîler, Melâmiye, Haydariye, Câmiye, Şemsiye, Edhemiye gibi Bâtınî kolları birbirleri ardından ortaya çıktıkları gibi bütün bu çeşitli yolların dinî hükümlerdeki ihtilâflarına rağmen kendi aralarında "Bâtınîlik" konusunda ortak bir zeminde birleşmekteydiler. Taşıdıkları Bâtınî akideler ise hep Mısır Fâtımî dâîleri ile Suriye Bâtınilerinin telkinlerini ihtiva etmekteydi.

OSMANLI ORDUSU VE HACI BEKTAŞİ VELİ

Osmanlı Sultanları ile halk tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Osmanlı Ordusunda yeniçeriler Bektaşîlik kurallarına göre yetiştirilirdi. Bu nedenle Yeniçerilere tarihte Hacı Bektâş-ı Velî çocukları da denirdi. Ocağın banisi Hacı Bektâş-ı Velî olarak kabul edilirdi. Seferlere giderken yanlarında daimâ Bektaşî dede ve babaları eşlik ederlerdi. Bugün Balkanların her köşesine Bektaşîliği yeniçeriler taşımıştır.Bu Hacı Bektâş-ı Velî'nin sohbetlerini takip ederek onun tarikâtına bağlananlara ise "Bektaşî" adı verildi.

ESERLERİ

Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

Makalat - (Arapça)

Kitâbu'l-Fevâid

Şerh-i Besmele

Şathiyye

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

UNESCO 2021 YILINI NE YILI OLARAK KABUL ETTİ?

UNESCO 40. Genel Konferansı İdari ve Mali İşler (APX) Komisyonu'nda 2020-2021 yılı için 59 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü kabul edildi. Bu kapsamda, 2020 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan,Kazakistan,Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan'ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü; 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü; Azerbaycan,Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın desteğiyle Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı.