Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği
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Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği

Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'nin 749'uncu vefat yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesinde anma etkinliği düzenleyecek.

13.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:23

Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'nin 749'uncu vefat yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesinde anma etkinliği düzenleyecek.

"Bir Velinin Varisiyiz, Mirasımız Aşktır Bizim" temasıyla düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliği, UNESCO'nun listesine giren ve gelecek yıl gerçekleşecek 750'nci anma programının da ilanı niteliğini taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile bu kültürün kanaat önderleri, yazarları, akademisyenleri, halk ozanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek programda koronavirüs salgını önlemleri uygulanacak. UNESCO Genel Konferans Başkanı Ahmet Altay Cengizer de video mesajıyla programa katılım sağlayacak.

Katılımcı düzeyinin salgın nedeniyle sınırlı tutulacağı anma programı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 14 Ağustos saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Hoşgörünün merkezinden birlik beraberlik mesajı

Anadolu topraklarına hoşgörü tohumlarını serpen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin birlik ve beraberlik felsefesini aslan ve ceylan üzerinden anlatan ve kamu spotu olarak hazırlanan kısa film gösterimiyle başlayacak anma etkinliğinde, Bakanlık tarafından bir de Semah gösterimi icra edilecek.

İlimi ve eğitimi her şeyin temeli sayan Hacı Bektaş Veli görüşünün, onun dünyaya ve insana bakış açısının anlatılacağı anma etkinliğinde, yine hoşgörü ve adaletin toplum üzerindeki etkisine, insan, doğa ve Allah sevgisine, paylaşımın, barışın ve birliğin değerine vurgu yapılacak. UNESCO listesine dahil olan 750'nci Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliği'nin ise daha geniş katılımlı yapılması planlanıyor. Program, müze ve türbe ziyaretiyle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi Türk-İslam medeniyetinin manevi mimarlarını anma ve fikirlerini yaşatma sorumluluğuyla çalışmalarına devam edecek.

Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği

Kaynak: İHA

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