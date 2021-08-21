Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
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Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 58'nci Ulusal, 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne gelen vatandaşlar, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen mekanları ziyaret etti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 58'nci Ulusal, 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne gelen vatandaşlar, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen mekanları ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ilçeye gelenler, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde bulunan müze ve türbeleri ziyaret edip, dua etti.

Bazı vatandaşlar da su içmek için Aslanlı Çeşme önünde yoğunluk oluşturdu.

Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret edenler, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalıştı.

Ziyaretçilerden Aydın Ozan, etkinlikler kapsamında ailesi ile geldiği ilçede çeşitli kutsal mekanları gezdiğini belirtti.

Delikli taştan geçebildiği için mutlu olduğunu söyleyen Ozan, "Mağarayı ziyaret edenler delikli taş denilen kısımdan çıkmaya çalışıyor. Delikli taştan geçmek çok güzel bir duygu. Duamızı ettik." dedi.

Zehra Şentürk ise Almanya'dan tatil için geldiklerini ve törenlere katılmak için ilçeyi ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Önce Konya'ya uğrayıp Mevlana'yı ziyaret ettik. Uzun zaman sonra da Hacıbektaş'a geldik. Çocukluğumda gelmiştim en son. Mağaranın içi çok küçük, delikli taştan çocukken de geçmiştim. Buradan geçişin günahlarla orantılı olduğuna inanılıyor ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Herkes kolaylıkla geçiyor ve hepimizin ufak tefek de olsa günahı var." şeklinde konuştu.

Çilehane mevkisine gelen vatandaşlar, Aşık Mahsuni Şerif'in kabrini de ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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